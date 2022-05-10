Українські військові прибутки до Німеччини на навчання
Бійці з України з 11 травня почнуть вивчати особливості використання німецьких артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, які незабаром надійдуть до ЗСУ. Про це пише DW, повідомляє Українська правда.
Українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання – вправлятимуться у використанні артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, які ФРН планує надати Україні.
Навчання розпочинаються 11 травня в артилерійській школі Бундесверу у місті Ідар-Оберштайн.