Українські військові прибутки до Німеччини на навчання

Бійці з України з 11 травня почнуть вивчати особливості використання німецьких артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, які незабаром надійдуть до ЗСУ.﻿﻿ Про це пише DW, повідомляє Українська правда.

Українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання – вправлятимуться у використанні артилерійських систем Panzerhaubitze 2000, які ФРН планує надати Україні.

Навчання розпочинаються 11 травня в артилерійській школі Бундесверу у місті Ідар-Оберштайн.