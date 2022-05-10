Зеленський закликав українців не чекати на щоденні перемоги на фронті
Президент України Володимир Зеленський закликав українців не чекати щоденних перемог ЗСУ на фронті та не створювати «атмосферу морального тиску», повідомляє Новое время.
"Хочу закликати всіх наших людей, а особливо тих, хто в тилу, не розповсюджувати ідеї та не створювати атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижня і навіть щодня очікуються певні перемоги", — сказав Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення.
Президент наголосив, що ЗСУ роблять все для звільнення української території та українців.
"ЗСУ сьогодні забезпечили нам усім добрі новини з Харківської області: поступово відтісняють окупантів від Харкова. Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які виявляють нелюдську силу, щоб вигнати армію окупантів, колись другу армію світу", — нагадав він.