Укрінформ: на Запоріжжі під час обстрілу загинув екс-депутат Жванія

У Пологівському районі Запорізької області внаслідок обстрілу загарбниками автомобіля на російському блокпосту загинув колишній народний депутат Давид Жванія, повідомляє Укрінформ.

Це підтвердило виданню джерело у Запорізькій обласній прокуратурі. За інформацією прокуратури, це сталося 9 травня. В автомобіль потрапив ворожий снаряд, стався вибух.

Про те, що у Запорізькій області під час артобстрілу загинув Жванія, повідомив раніше у Фейсбуці громадський діяч та колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Він, зокрема, написав:

"Жванія намагався залишити підконтрольну Україні територію… на тимчасово окупованій території його зустрічали співробітники ФСБ… вони мали доставити до Москви… а потім назад до України…".

Зазначається, що 9 травня поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряда транспортний засіб вибухнув. Пасажир помер на місці, водій отримав поранення.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).