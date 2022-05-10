CNN: США приступили до постачання в Україну другої партії Мі-17
США 10 травня почали поставку Україні нової партії вертольотів Мі-17. Всього відправлять 11 вертольотів, перший - вже сьогодні. Про це, із посиланням на CNN, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Як повідомляли в Пентагоні раніше, українські військові вже отримали від США партію вертольотів Мі-17.
"З цих додаткових 11 Мі-17 перший відправляється сьогодні", - сказав представник відомства.
Про наміри США поставити в Україну вертольоти Мі-17 наприкінці січня повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
Тоді в посольстві США в Україні уточнили, що мова йде про п'ять вертольотів Мі-17, які знаходяться в запасах Пентагону. У нашу державу ці вертольоти можуть доставити в рамках програми надлишкових оборонних засобів.
Всього було поставлено в першій партії 11 вертольотів.