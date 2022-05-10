Живицький: двома ракетами РФ обстріляно Шосткинський район Сумщини

В результаті ракетного удару по житлових будинках селища міського типу Воронеж Сумської області істотно пошкоджені кілька житлових будинків і будівель. На щастя, обійшлося без жертв.﻿ Про це, із посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Відомо, що причиною серйозних руйнувань в смт стали дві ракети, випущені по території Шосткинського району російським літаком.

Нагадаємо, прикордонні райони України періодично піддаються обстрілу з території Росії. Сьогодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про декілька вибухів на території області.