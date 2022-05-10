Псакі: США вірять у дипломатичне рішення закінчення війни в Україні
США сподіваються на дипломатичне рішення закінчення війни в Україні. Однак у Білому домі не спостерігають залучення в таку роботу російської сторони. Про це, із посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Вона зазначила, що США визначають свою роль у питанні підтримки України
"за столом переговорів і у військовому сенсі".
"Ми, зрозуміло, вважаємо, що це буде врегульовано за допомогою дипломатичного процесу, за допомогою дипломатичного рішення", - заявила пані Псакі.