Псакі: США вірять у дипломатичне рішення закінчення війни в Україні

США сподіваються на дипломатичне рішення закінчення війни в Україні. Однак у Білому домі не спостерігають залучення в таку роботу російської сторони.﻿ Про це, із посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Вона зазначила, що США визначають свою роль у питанні підтримки України "за столом переговорів і у військовому сенсі" .