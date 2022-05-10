Україна вийшла у фінал Євробачення-2022

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania за підсумками голосування пройшов у фінал Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, який проходить в італійському Турині, повідомляє Кореспондент.

Так, у першому півфіналі виступили представники 17 країн, Kalush Orchestra заспівали під шостим номером. Українці вийшли на сцену у національних костюмах. Їхній номер викликав захоплення у глядачів, вони слухали пісню та аплодували стоячи.

Окрім України, у фінал вийшли також представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Литви, Португалії, Норвегії, Греції, Молдови та Нідерландів.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Росія, яка розв'язала війну проти України, спочатку планувала брати участь у Євробаченні-2022, однак була відсторонена.