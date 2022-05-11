Монастирський: повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах

В Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відновить роботу система штрафних санкцій за дані порушення ПДР.﻿ Про це, із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в ефірі телемарафону, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"На жаль, дорожньо-транспортні пригоди все ще мають місце на українських дорогах, тому безперечно повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах" , - заявив Монастирський.

Він також зазначив, що зараз проводиться робота над розширенням кількості правопорушень, які будуть фіксуватися камерами, включаючи проїзд по смузі громадського транспорту, і проїзд на червоне світло.