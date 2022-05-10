BFM: МЗС Франції не виключив візиту Макрона до Києва
Президент Франції Еммануель Макрон може здійснити візит до Києва. Однак для цього не склалися необхідних умов. Про це, із посиланням на заяву представника МЗС Франції Анн-Клер Лежандри в ефірі BFM, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про які умови йдеться у французькому дипломатичному відомстві не повідомили.
"Президент Франції не виключає візиту до Києва. (Зараз, - ред.) немає практичних факторів, які можуть сприяти цьому візиту", - сказала вона.