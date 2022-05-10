BFM: МЗС Франції не виключив візиту Макрона до Києва

BFM: МЗС Франції не виключив візиту Макрона до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон може здійснити візит до Києва. Однак для цього не склалися необхідних умов. ﻿Про це, із посиланням на заяву представника МЗС Франції Анн-Клер Лежандри в ефірі BFM, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про які умови йдеться у французькому дипломатичному відомстві не повідомили.

"Президент Франції не виключає візиту до Києва. (Зараз, - ред.) немає практичних факторів, які можуть сприяти цьому візиту", - сказала вона.

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