ОВА: окупанти вивозять із Запорізької області українське зерно

Російські окупанти вивозять із Запорізької області українське зерно та овочі, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram Запорізької ОВА.

"Посилюється економічна співпраця окупованих територій з кримськими підприємцями. З Поліг зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в Росію. Крім того, з Енергодара в напрямку Кам’янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони — окупований Крим" , — наголошується у повідомленні.

Зауважується, що окрім зерна окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі.