Пентагон: наступ РФ на Донбасі відстає від планів Путіна на 2 тижні

Російський наступ на сході та півдні України йде не за планами керівника Кремля Володимира Путіна, відстаючи від очікуваних ним результатів на два тижні чи більше. Таку думку висловили в міністерстві оборони США.﻿ Про це, посилаючись на брифінг представника Пентагону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За даними американського оборонного відомства, в Україні задіяні 99 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ).

"Ми оцінюємо, що він (Путін) продовжує нарощувати сили на Донбасі... Він продовжує зазнавати втрат, він продовжує бачити, як деякі з його можливостей зменшуються, коли вони вступають в бій" , - сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

Він зазначив, що на фронтах тривають переважно артилерійські бої.

"А він, пан Путін, не домігся жодної з основних цілей, які, як ми вважаємо, він хотів досягти на Донбасі або на півдні" , - розповів представник Міноборони США.

Зокрема, в Маріуполі точаться бої. І хоча 10 БТГ були перекинуті на північ, в обложеному місті залишається ще еквівалент 2 БТГ, при цьому тривають авіаудари по заводу "Азовсталь", де знаходяться українські захисники.