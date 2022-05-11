Пентагон: Росія використала від 10 до 12 гіперзвукових ракет у війні проти України

Росія задіяла від 10 до 12 гіперзвукових ракет «Кинжал» у війні проти України, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник Пентагону, передає СNN.

Чиновник Міноборони США повідомив, що кількість гіперзвукових ракет «Кинжал», які РФ запустила по містах України, становить від 10 до 12 одиниць. При цьому перше застосування такого типу ракет було помічено на заході України.

Водночас він додав, що США не можуть підтвердити інформацію українських чиновників про те, що гіперзвукові ракети «Кинжал» застосовувалися під час нещодавньої ракетної атаки, яка була здійснена по Одесі.

За даними російських ЗМІ, «Кинжал» — авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 — МіГ-31К.