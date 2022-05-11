CNN: Радбез ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні пройде в четвер

Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання в четвер вранці з питань гуманітарної ситуації в Україні з ініціативи Франції та Мексики. Очікується, що гуманітарне Управління ООН і офіційні особи ЮНІСЕФ виступлять перед радою.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Очікується також, що в середу вдень Рада безпеки проведе відкрите засідання, присвячене недавньому випробуванню балістичної ракети Північною Кореєю.

Сполучені Штати також просувають нову резолюцію з цього питання, але в цей час голосування не заплановано.