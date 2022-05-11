CNN: США шукають альтернативні шляхи експорту українських зернових

Сполучені Штати спільно зі своїми міжнародними партнерами шукають альтернативні шляхи експорту зернових та кукурудзи з України. Про це розповіла Бріджит Брінк, кандидат на пост посла США в Україні.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Що стосується вивезення вантажів з портів, то з цим зараз спостерігається велика проблема, тому що Росія блокує порти в Чорному й Азовському морях" , - заявила Брінк на слуханнях в сенатському комітеті з міжнародних відносин.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну з окупованих територій в РФ і Крим для подальшого перепродажу було вивезено від 400 до 500 тисяч тонн зерна.