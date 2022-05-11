Трюдо та Шольц домовилися посилювати економічну ізоляцію Росії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови домовилися разом працювати над посиленням економічної ізоляції Росії, повідомляє Українська правда.

Про це Трюдо повiдомив у Twitter.

"Сьогодні (10 травня – ред.) у мене була продуктивна розмова з канцлером (Німеччини – ред.) Олафом Шольцом.

Ми високо оцінили мужність українського народу, підтвердили нашу рішучу підтримку Президента Володимира Зеленського та його уряду, а також обговорили глобальні наслідки війни, у тому числі для продовольчої та енергетичної безпеки".

За підсумками розмови "лідери погодилися й надалі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України та подальшої економічної ізоляції Росії".