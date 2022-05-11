AFP: Палата представників США підтримала виділення Україні $40 млрд

Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за додаткове надання Україні 40 мільярдів доларів, повідомляє Українська правда.

Про це пише AFP з посиланням на документ про голосування.

Палата представників США проголосувала за направлення пакета допомоги Україні на 40 мільярдів доларів після того, як президент Джо Байден попередив, що кошти, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення, швидше за все, вичерпаються за кілька днів.

Ймовірно Сенат розгляне пакет допомоги до кінця тижня.