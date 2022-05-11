Укравтодор озвучив суму, необхідну для відновлення зруйнованих війною доріг

На відновлення зруйнованих війною доріг буде потрібно 3-4 роки. Передбачається, що відбудовані траси будуть більш комфортними й безпечними. Підраховано, що напад Росії завдав українській дорожній інфраструктурі збитків у 900 млрд гривень, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це розповів на брифінгу перший заступник "Укравтодору" Андрій Івко.

"За три-чотири роки й за наявності фінансового ресурсу ми все зробимо. У нас немає сумнівів, ми знаємо, як це робити. Знаємо, як робити якісно, і як робити скоро. Тільки дозволять виконувати ці роботи, ми почнемо працювати 24/7, як ми можемо" , - зазначив Івко.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Харків-Довжанський відкрито рух на Полтаву. Для цього поблизу села Борщів Київської області силами "Укравтодору" побудована тимчасова об'їзна дорога поруч зі зруйнованим мостом.