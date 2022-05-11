Голова МЗС: Канада ділиться розвідданими про кіберзагрози з Україною

Канада ділиться цінною розвідувальною інформацією про кіберзагрози та надає цінну кіберпоміч Україні, щоб зміцнити оборону країни проти російського вторгнення. Про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.﻿ Про це, із посиланням на Укрінформ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За її словами, Канада рішуче засуджує руйнівну кібернетичну діяльність Росії, спрямовану проти Європейського телекомунікаційного сектора.

Канада приєднується до партнерів і союзників, приписуючи цю діяльність РФ.

Жолі також заявила, що кібератака 24 лютого позбавила доступу в інтернет десятків тисяч людей по всій Європі.