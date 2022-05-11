Пентагон: зустрічі щодо допомоги Україні на базі Рамштайну можуть стати регулярними

Наприкінці травня на базі Рамштайн у Німеччині мають відбутися другі переговори країн-союзниць щодо військової допомоги Україні. Передбачається, що надалі зустрічі можуть стати регулярними, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг спікера Пентагону Джона Кірбі.

"Цього місяця відбудеться ще одна зустріч глав оборонних відомств, що вперше відбулася в Німеччині на базі Рамштайн. Але цього разу, швидше за все, вона буде в онлайн-форматі" , - заявив Кірбі.

"Я не сумніваюся, що Ллойд Остін і міністр оборони Великобританії Бен Воллес матимуть можливість поговорити про те, як виглядає Порядок денний для цієї вже другої консультативної зустрічі" , - зазначив спікер Пентагону.

Він також зазначив, що міністр Остін хоче збиратися щомісяця. Тому, швидше за все, зустрічі будуть переважно віртуальними, але це питання ще остаточно не вирішене.

Раньше Палата представників США схвалила пакет підтримки України на 40 млрд доларів. Проект отримав необхідну більшість голосів. Надалі його повинен прийняти Сенат, після чого документ відправиться на підпис Байдену.

Нагадаємо, що США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.