Гайдай: у Луганській області війська РФ обстріляли школу-інтернат
Російські війська протягом доби 15 разів відкривали вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі Луганської області. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупанти відкрили вогонь по Гірському вчора близько десяти годин. Пошкоджена будівля обласної школи-інтернату, відремонтована та оснащена новим обладнанням. В результаті обстрілу постраждалих немає.
У Сєвєродонецьку був пошкоджений магістральний газопровід, місто залишилось без блакитного палива. Також другу добу немає світла. Окрім того, ворог обстріляв будівлю готелю та багатоповерхівку.
У Врубівці були попадання ворожих снарядів у 6 житлових будинків та будинок культури. У Рубіжному були пошкоджені 3 багатоповерхівки, в Лисичанську - 2.
На Сєвєродонецькому напрямку росіяни без успіху спробували встановити контроль над Рубіжним. Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового.