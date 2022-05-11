Гайдай: у Луганській області війська РФ обстріляли школу-інтернат

Російські війська протягом доби 15 разів відкривали вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі Луганської області. Про це повідомив﻿ керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти відкрили вогонь по Гірському вчора близько десяти годин. Пошкоджена будівля обласної школи-інтернату, відремонтована та оснащена новим обладнанням. В результаті обстрілу постраждалих немає.

У Сєвєродонецьку був пошкоджений магістральний газопровід, місто залишилось без блакитного палива. Також другу добу немає світла. Окрім того, ворог обстріляв будівлю готелю та багатоповерхівку.

У Врубівці були попадання ворожих снарядів у 6 житлових будинків та будинок культури. У Рубіжному були пошкоджені 3 багатоповерхівки, в Лисичанську - 2.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни без успіху спробували встановити контроль над Рубіжним. Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового.

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фото: t.me/luhanskaVTSA

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