Розвідка Британії: Росія намагається закріпитися на острові Зміїний
Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі, а Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.
Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму через втрату ракетного крейсера "Москва".
Раніше британська розвідка заявила, що недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Владіміру Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні.