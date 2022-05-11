Розвідка Британії: Росія намагається закріпитися на острові Зміїний

Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі, а Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

"Бої продовжуються на острові Зміїний і Росія неодноразово намагалася зміцнити свій незахищений гарнізон, розташований там... Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони можуть домінувати у північно-західній частині Чорного моря" , - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Україна успішно вразила російські засоби ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотників Bayraktar.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjNroJk7jh???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/iFMlDEKM4T — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 11, 2022

Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму через втрату ракетного крейсера "Москва".

Раніше британська розвідка заявила, що недооцінка українського опору і понесені через це втрати не дозволили Владіміру Путіну 9 травня оголосити про військові успіхи своєї армії в Україні.