В Україні змінились правила видачі посвідчень водія

Кабмін змінив процедуру здачі іспитів та отримання посвідчень водія, повідомляє 24 Канал.

Постанова уряду “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів” встановлює новий порядок.

Нормативний акт передбачає:

Розподіл навчання в автошколі (навчальному закладі) на два етапи, що передбачатимуть:

теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року; практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років.