Ставки за депозитами для населення впали до історичного мінімуму

Процентні ставки за строковими депозитами, залученими банками у фізичних осіб, в Україні впали до історичного мінімуму. У квітні 2022 інтегральна ставка становила 5,1%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, середньозважена ставка в річному обчисленні становила 6,9% в національній валюті та 0,6% у валюті.

Нагадаємо, в Україні з 13 квітня набрав чинності закон, згідно з яким вкладникам відшкодують усю суму вкладу в разі банкрутства банку. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривнях за курсом НБУ. Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.