Генштаб: РФ втратила в Україні 26,3 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ оновили﻿ дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 26350 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1187 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,

артилерійських систем – 528 (+9) од,

РСЗВ - 185 (+0) од,

засобів ППО - 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 160 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),

крилатих ракет - 94 (+0),

кораблів /катерів - 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,

спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Дані уточнюються.