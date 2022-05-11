Генштаб: РФ втратила в Україні 26,3 тис. військових

Генштаб: РФ втратила в Україні 26,3 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ оновили﻿ дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 травня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 26350 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1187 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,
  • артилерійських систем – 528 (+9) од,
  • РСЗВ - 185 (+0) од,
  • засобів ППО - 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 160 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
  • крилатих ракет - 94 (+0),
  • кораблів /катерів - 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
  • спеціальної техніки - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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