Генштаб: РФ втратила в Україні 26,3 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 26350 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1187 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48) од,
- артилерійських систем – 528 (+9) од,
- РСЗВ - 185 (+0) од,
- засобів ППО - 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 160 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
- крилатих ракет - 94 (+0),
- кораблів /катерів - 12 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
- спеціальної техніки - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.
Дані уточнюються.