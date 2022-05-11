У військових адміністраціях областей розповіли про ситуацію у регіонах

Російські військові робили спроби наступу на Ізюмському напрямку, а також неодноразово намагались прорватись в районі с. Новомихайлівка у Донецькій області, але успіху не мали, окупанти минулої доби наносили удари на сході та півдні України, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 11 травня.

На Чернігівщині ніч минула спокійно. Увечері 10 травня та вранці 11 травня росіяни обстріляли територію Городнянського району. Попередньо жертв немає. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

На Дніпропетровщині була нічна тривога. Ворог стріляв на межі з Херсонщиною, поціливши по полях у Зеленодольській та Широківській громадах. Нікого і нічого не зачепило. На ранок спокійно.

Харківська область. У Харкові нічних обстрілів по місту не зафіксували. Протягом доби збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району, у результаті чого 6 людей отримали поранення. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі одна людина загинула.

На Ізюмському напрямку окупанти готують нові спроби наступу, але українські військові надійно тримають позиції.

На Луганщині ворог наносив ракетно-бомбові удари по усіх містах області протягом доби. Два обстріли було вночі. Пошкоджена обласна школа-інтернат для дітей з особливими потребами у Гірському. Заклад був із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Дітей та персонал заздалегідь евакуювали. У Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилось без світла, води та газу.

У Донецькій області в районі с. Новомихайлівка були неодноразові спроби ворога здійснити прорив, але без результатів. Вночі в районі Світлодарська окупанти застосували фосфорні боєприпаси. З прифронтової зони продовжується евакуація людей. Комбінат "Азовсталь" у Маріуполі тримається попри постійні обстріли, бомбардування і штурми.

На Херсонщині протягом минулого дня та ночі було чутно багато вибухів. Найважча ситуація залишається у населених пунктах, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. На території області є загоряння лісів, але окупанти не пропускають нікого на гасіння пожеж. Десятки сіл та селищ залишаються без світла і води. В’їзду та виїзду звідти росіяни не дають.

У Миколаївській області ніч минула відносно спокійно. Вдень 10 травня були обстріли в Березнегуватській і Снігурівській громадах, а також сіл Новоруське (згоріло 2 житлових будинки) та Зоря Шевченківської ОТГ. В акваторії м. Очаків був приліт в цивільну баржу на території, постраждалих немає. Також росіяни завдали удару по околицях Миколаєва, руйнувань та постраждалих не зафіксовано, горіла трава.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Полтавській та Київській областях.