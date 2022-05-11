Мер: від антисанітарії у Маріуполі може померти понад 10 тис. людей

До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти понад 10 тисяч людей. Зараз у місті знаходиться 150-170 тис. жителів, повідомив мер міста Вадим Бойченко.

"Окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. Тож смертність буде відповідною. Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації у місті почнуться епідемії. Зараз більша частина населення – старі та хворі люди. Без належних умов смертність серед уразливих категорій зросте в рази" , - написав він.

Мер додав, що частина маріупольців із прилеглих селищ повернулася до міста, "бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації".

"Росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди у смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста" , – заявляє Бойченко.