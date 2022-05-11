Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії

Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти РФ - проти дезінформації та відповідальних за кібератаки на Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві глави МЗС країни Нанаї Махути.

"Нова Зеландія продовжує однозначно засуджувати невиправданий і незаконний напад Росії на Україну" , - підкреслила Махута.

"Пропагандистська машина президента Путіна працює повним ходом, поширюючи брехню та неправдиву інформацію, щоб виправдати незаконне вторгнення Росії. Сьогоднішнє оголошення відображає наше повне неприйняття наративу Путіна та його спроби ввести в оману міжнародне співтовариство" , - додала вона.

Цей раунд санкцій спрямований проти 8 осіб та організацій, причетних до кампанії дезінформації Путіна, а також кібератак на Україну.

"Він ґрунтується на попередніх санкціях Нової Зеландії проти пропагандистів і розширює наш список санкцій, включно з горезвісною "фермою тролів", речником міністерства оборони Росії та іншими" , - пояснили в міністерстві.

"Поряд з військовим вторгненням Росії, Путін використовує цифровий простір як зброю у своїй війні проти України. Українці зазнають невпинних кібератак з боку Росії.

Сьогоднішні санкції - це наші перші санкції, які спрямовані проти зловмисної кіберактивності Росії і відображають нашу прихильність реагувати на агресію Путіна на всіх фронтах" , - підкреслила Махута.

Так, під санкції потрапив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, президент медіахолдингу "Красная звезда" Олексій Піманов, співзасновник кримського інформагентства NewsFront Михайло Синелін та гендиректор "ВГТРК" Олег Добродєєв.

Також у переліку - 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу РФ, "Головний центр спеціальних технологій", "Агентство інтернет-досліджень" та начальник військової розвідки РФ Ігор Костюков.

Нагадаємо:

Раніше Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти найбільших російських банків і фінансових установ у рамках "реакції уряду на вторгнення Росії в Україну".

Також Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти російських політиків та оборонних установ, "які підтримують дії Путіна в Україні".