CNBC: акції найбільшої криптобіржі США Coinbase різко обвалилися

Найбільша американська криптобіржа Coinbase відзвітувала про падіння виторгу. Акції компанії впали до закриття торгів 10 травня на 12,6% і продовжили падіння поза торгів, повідомляє Новое время.

Акції найбільшої криптобіржі США впали більш ніж на 15% після публікації квартального звіту, який не виправдав очікування аналітиків, пише CNBC.

Так, виторг компанії склав $1,17 млрд проти очікуваних $1,48 млрд. У порівнянні з минулим роком показник упав на 27%. Чистий збиток за підсумками кварталу становив $430 млн, збиток у перерахунку на акцію ( EPS) становив $1,98.

Загальні операційні витрати становили $1,72 млрд, вперше перевищивши виручку з того часу, як компанія почала публічно звітувати про фінанси. Загальні та адміністративні витрати становили $414 млн, що на 39% більше, ніж у попередньому кварталі.

Зазначається, що всього з кінця березня акції Coinbase обвалилися на 70% за падінням акцій технологічних компаній і обвалом курсу криптовалют.

Загалом використання Coinbase знизилося порівняно із четвертим кварталом. Кількість щомісячних користувачів впала до 9,2 млн. проти 11,4 млн. у четвертому кварталі, а загальний обсяг торгів обвалився з $547 млрд у четвертому кварталі до $309 млрд.