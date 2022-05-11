Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель емоційно висловився на захист постачання зброї Україні, повідомляє Deutsche Welle.

Боррель різко розкритикував тих, хто стверджує, що постачання озброєнь лише затягує війну.

«Я питаю цих людей: хіба не відіграє ролі те, як закінчиться ця війна? Невже українці повинні стояти на колінах, пошматовані росіянами? Ви цього хочете?» — обурився він.

Боррель додав, що війни закінчуються мирними переговорами, проте переговори про мир потрібно вести «з позиції сили», і завдання зараз полягає в тому, щоб «привести українців до такої позиції».