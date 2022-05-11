Захисник Маріуполя: Наскільки нам відомо, цивільних на "Азовсталі" немає

Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що за його даними, усі цивільні особи евакуйовані з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це він розповів в інтерв’ю Sky News, повідомляє Українська правда.

"Інформація про 100 цивільних на Азовсталі – це не підтверджена інформація. Наразі, наскільки мені відомо, то всі цивільні були евакуйовані" , - сказав він. ﻿

Водночас він додав, що на заводі досі перебуває багато поранених, які також потребують евакуації.

"Азовець" зазначив, що вони кожного дня несуть втрати, мають дуже обмежені ресурси і відповідно кожен день для них може бути останнім.