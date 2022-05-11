МВС: наземна операція Білорусі на території України малоймовірна

Наказ білоруського диктатора Олександра Лукашенка про початок наземної операції військ Білорусі на території України малоймовірний, повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко, повідомляє Новое время.

"Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії розпочати наземну операцію на території України, все ж таки поки це малоймовірно" , - сказав він в ефірі національного телемарафону.

При цьому він додав, що ситуація певною мірою напружена.

Денисенко нагадав, що військові Білорусі розпочали навчання, а полігон, де відбуваються стрільби, знаходиться недалеко від українського кордону.