МВС: Путін найближчим часом навряд чи вводитиме воєнний стан

Президент РФ Путін навряд чи найближчим часом вводитиме в РФ воєнний стан через те, що ідея мобілізації є дуже непопулярною серед російського населення. Про це в ефірі українських телеканалів сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє Укрінформ.

«Наразі я вважаю, що найближчим часом він (Путін – ред.) навряд чи буде вводити воєнний стан у РФ через те, що це дуже непопулярна ідея - мобілізації населення РФ» , - сказав він.

Денисенко висловив думку, що Путін, за логікою, мав би спробувати зробити ще один ривок, і якщо цей ривок не вдасться, то тоді говорити про мобілізацію або воєнний стан як мінімум у частині регіонів, зокрема, у прикордонних областях з Україною.

«Якщо говорити про те, що таке воєнний стан, то це реально дуже жорсткі обмеження, ця країна (РФ – ред.) перетвориться в абсолютний концентраційний табір. Тобто, якщо і раніше, і заразі це був і є такий концтабір, то після цього це просто абсолютно жорстка вертикаль, абсолютно драконівські правила, починаючи від проживання і закінчуючи можливістю конфісковувати абсолютно все, що є у людей, і це, безумовно, мобілізація» , - сказав Денисенко.

Він уточнив, що, на його думку, Путін поки ще боїться проводити офіційну мобілізацію й пробує іти шляхом прихованої мобілізації.

Відповідаючи на запитання, чи цей ривок може бути з використанням тактичної ядерної зброї, радник міністра сказав, що виключати нічого не слід.

«Виключати ми не можемо цього. Але поки що вірогідність цього достатньо низька...якщо він застосує тактичну ядерну зброю, наприклад, на Харківщині, то це може вдарити і по самій РФ. Бо вітер, якщо він піде у сторону РФ, (пожене - ред.) радіаційні хмари і на Бєлгородщину. Тому у цьому випадку тут теж багато питань, чи захоче він це робити, особливо на Харківщині або на Донеччині» , - зазначив Денисенко.

За його словами, відведення російських військ до Бєлгорода означає перегрупування противника.

«За даними Генштабу, у Бєлгородсь кій області знаходяться до 20 батальйонно-тактичних груп. Вони там сконцентровані, бо, на думку Генштабу, дуже переживають через наш контрнаступ у Харківській області. Але у них ще достатньо сил для можливого ривка. Просто, щоб ми розуміли: 1 батальйонно-тактична група – це 600-800 людей» , - поінформував він.

Представник МВС, відповідаючи на запитання про ціль нещодавно скоєної атаки на сайти українських телеком-операторів, зазначив, що кібератаки на Україну, на різні її держоргани і серйозні компанії відбуваються регулярно.