ГУР: окупанти намагаються приховати участь у бойових діях

Окупанти вимагають у командування засекретити їх участь у вторгненні в Україну. Найбільше таких звернень у частинах повітряно-космічних сил Росії. Про це повідомили﻿ в Головному управлінні розвідки МО України.

Зазначається, що засекретити свої дані також хочуть також уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в Україну.

Воєнною розвідкою України, зокрема встановлено особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПСі ППО(військова частина 77983), що дислокується на аеродром “Хурба” Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території Білорусі “Ліда” та “Барановичі”, а також аеродромів у РФ “Борісоглєбск” та “Маріновка”.

"Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині" , - йдеться в повідомленні.﻿

ГУР опублікувало список﻿ командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку.