Вітренко пригрозив "Газпрому" новим арбітражем

Голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пригрозив російському "Газпрому" новим арбітражем у разі несплати невикористаних транзитних потужностей за контрактом, повідомляє Економічна правда.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що підписаний із "Газпромом" у 2019 році контракт передбачав умову "качай або плати", тобто російська сторона зобов’язана сплачувати не лише потужності, через які здійснює фізичний транзит, але невикористані, які заброньовані згідно контракту.

"Тому чи подавати газ для транзиту – це право Газпрому вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ – це обов’язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж", – написав він.

У середу з 11:00 українська газотранспортна система перестала приймати газ на транзит у ГВС "Сохранівка", через яку проходить третина транзиту Україною до ЄС, через дії російських окупантів. ОГТСУ запропонувала перенести "Сохранівки" на точку "Суджа", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.

На сьогодні через "Суджу" проходить 72 млн кубів газу на транзит до Європи. Згідно транзитного контракту, "Газпром" має 110 млн кубів на добу заброньованих потужностей.

Нагадуємо:

Ще на початку квітня Оператор газотранспортної системи повідомляв, що ворог втручається в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) "Новопсков" на Луганщині.

Такі дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС "Сохранівка", через який проходить третина обсягів до ЄС.

Російський "Газпром" вважає, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік.