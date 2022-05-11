Паузи у війні з РФ будуть: у Міноборони розповіли, про що йдеться

У війні Росії проти України будуть відбуватися паузи. Однак слід зауважити, мова йде не про всю лінію фронту, а лиш деякі її ділянки.﻿ Про це, із посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в інтерв'ю, повідомляє Лівий берег.

"Якщо війна затягується, а два місяці - це вже затягується, то технологічні паузи потрібні насправді всім військам, тому що війська не можуть нескінченно в одному режимі, якщо про нього ми говоримо, наступати" , - пояснила Маляр.

При цьому вона зауважила, що паузи розцінювати як якусь можливість, ймовірно, не варто.