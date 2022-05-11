Облрада: за минулу добу в Миколаєві 9 людей отримали поранення

За минулу добу у результаті обстрілів російськими окупантами Миколаївської області дев’ять людей отримали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram﻿.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає" , - написала вона.

Вона зазначила, що усіх постраждалих доставили у медичні заклади та отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на ранок 11 травня у миколаївських лікарнях перебуває 159 громадян, які постраждали від атак окупантів на область.