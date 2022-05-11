У Міноборони пояснили, чому стримано роблять прогнози щодо війни з РФ
У Міністерстві оборони України заявили, що обережно роблять прогнози щодо війни з Росією, щоб не коригувати дії ворога. Про це в інтерв'ю розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Лівий берег.
"Я поясню, чому стримані. І я зараз теж буду стримана, тому що будь-яке моє слово буде сприйматися як офіційна позиція відомства, і в тому числі нашим ворогом, який кожну інформацію, зокрема і з відкритих джерел, використовує для коригування", — сказала вона.
Вона наголосила, що план протидії Росії є.
"Єдине, що тут можна абсолютно точно говорити, що це дуже складна боротьба, що наші Збройні сили іноді мали ситуацію із співвідношенням сил 1:15 не на нашу користь — щоб було зрозуміло, якою ціною даються ті перемоги, які є, і те стримування. І ви знаєте, що є тимчасово окуповані території зараз, тобто не все так просто, і щодня ситуація змінюється, тому некоректно говорити, що буде через тиждень, через три. Якщо вам хтось точно розповідає, що буде — це некомпетентно", — резюмувала Маляр.