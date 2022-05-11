У Міноборони пояснили, чому стримано роблять прогнози щодо війни з РФ

У Міністерстві оборони України заявили, що обережно роблять прогнози щодо війни з Росією, щоб не коригувати дії ворога.﻿ Про це в інтерв'ю розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Лівий берег.

"Я поясню, чому стримані. І я зараз теж буду стримана, тому що будь-яке моє слово буде сприйматися як офіційна позиція відомства, і в тому числі нашим ворогом, який кожну інформацію, зокрема і з відкритих джерел, використовує для коригування" , — сказала вона.

Вона наголосила, що план протидії Росії є.