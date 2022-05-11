"Укрпошта" збільшила експорт у чотири рази

Державна Укрпошта звітувала про збільшення експорту. Найбільше відправляють до Польщі, зростають посилки до США, повідомляє Новое время.

Укрпошта за березень-квітень доставила понад 926 тонн експортних відправлень до країн світу, пік припав на квітень. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Загалом у квітні українці відправили Укрпоштою за кордон понад 300 тис. посилок загальною вагою майже 750 тонн.

" Тобто обсяг експорту за квітень у чотири рази перевищує обсяг експорту за березень. Для порівняння: обсяг експортних відправлень за 2021 рік становив 4865 тонн" , — заявили в компанії.

Найбільший обсяг експорту з України припав на Польщу: за березень-квітень українці надіслали в цю країну посилки сукупною вагою понад 330 тонн, що становить 35% від усього експорту за аналогічний період.

До війни на Польщу припадало 6−8 тонн експортних відправлень з України протягом місяця.

"Ми, як і всі компанії зараз, вчимося працювати в умовах війни. Для Укрпошти такі умови — це не лише зміна логістики через закрите небо, нові труднощі з перевезенням відправлень дорогами України, а й різке зростання навантаження на сортувальні центри", — заявили в компанії.

Також в Укрпошті наголосили і на зміні структури експорту. Якщо у березні та квітні переважали соціальні посилки, тобто відправлення в межах послуги Посилання з дому, то з початку травня спостерігається збільшення комерційних відправлень.

Обсяг посилок у США збільшився у 2,5 рази — до 115 тонн за квітень порівняно з 45 тоннами за березень. Водночас, відправлення до Польщі, яка два місяці тримала повне лідерство, зменшуються.

Як зазначив СЕО Укрпошти Ігор Смілянський, компанія знайшла можливість вивозити експорт до ще чотирьох транзитних країн — Латвії, Румунії, Угорщини та Молдови — і вже там перевантажувати українські посилки на авіарейси партнерів.

Наразі Укрпошта шукає способи оптимізувати процес сортування на своїх центрах, щоб обробляти відправлення швидше.