Макогон: окупанти перекрили газопостачання України в Луганську та Донецьку області

Російську окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка - Новопсков", внаслідок чого мешканці Луганщини та Донеччини залишилися без українського газопостачання, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив очільник Очільник газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Він нагадав, що зранку "Газпром" на території РФ припинив транспортування до точки "Сохранівка".

Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ "Шебелінка - Новопсков", яким відбувалось транспортування газу до газогонів Луганської та Донецької областей.

"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей" , – повідомив він.

"Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій".

Нагадуємо:

У середу з 11:00 українська газотранспортна система перестала приймати газ на транзит у ГВС "Сохранівка", через яку проходить третина транзиту Україною до ЄС, через дії російських окупантів. ОГТСУ запропонувала перенести "Сохранівки" на точку "Суджа", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.