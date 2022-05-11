РосЗМІ: окупаційна влада Херсонщини звернеться до Путіна

Окупаційне керівництво Херсонської області хоче звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про ухвалення регіону до складу РФ. Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Українські Новини.

Так, "заступник голови" військово-цивільної адміністрації" області Кирило Стремоусов заявив, що приєднання Херсонської області до Росії планується у вигляді єдиного указу на основі звернення "керівництва" регіону до Путіна.

"Референдум, який абсолютно законно провели в Криму, не сприйнятий світовою спільнотою, яка зробила все, щоб не сприймати Росію як повноцінний суб'єкт світової спільноти. Тому це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Росії Володимира Путіна, буде прохання запровадити Херсонську область у складі повноцінного суб'єкта РФ" , – заявив Стремоусов.

Також окупаційна влада повідомила, що Херсонська область підготує до кінця року законодавчу базу для входження до РФ у вигляді суб'єкта, рішення буде ухвалено тоді ж.