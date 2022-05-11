ОП: в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів

Дефіцит бензину та дизельного палива в Україні незабаром ліквідують. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить заява заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми.

"Сьогодні обсяги імпорту вже фактично відповідають темпу щоденного споживання бензину та дизеля на заправках... Бензин та дизель будуть. І ситуація покращуватиметься щодня" , - сказав він.

За його словами, сьогодні в країну в'їжджає достатньо бензину та дизеля, щоб покривати потребу наших громадян.