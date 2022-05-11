Шурма: в Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів

Обсяги палива, що імпортується, вже фактично відповідають обсягам щоденного споживання бензину та дизеля на вітчизняних заправках, повідомляє Економічна правда.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу в ОП.

Він нагадав, що ворог із першого дня цілеспрямовано знищує інфраструктуру забезпечення нафтопродуктами України.

"Було розбомблено ключового виробника нафтопродуктів, десятки нафтобаз, перекрито Чорне море, яке було великим каналом постачання імпортного палива дизеля і бензину, зупинено постачання з Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі. Тому сьогодні фактично доводиться з нуля відновлювати всю інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні. від наших західних партнерів", – зазначив Шурма .

За його словами, східноєвропейська інфраструктура – порти, залізниці, цистерни, тяга, заводи – виявилися неготовими до переробки та транспортування необхідної Україні кількості палива, а це близько 1 млн тонн бензину та дизеля щомісяця.

"Офіс Президента разом з урядом проводять активну роботу, щоб відновити всі логістичні ланцюжки з нашими європейськими партнерами. Сьогодні обсяг імпорту збільшився у 5 разів у порівнянні з показниками півтора місяці тому, і зараз фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизеля на українських заправках. Бензин і дизель буде, ситуація покращується щодня", – заявив Шурма.

Враховуючи, що сьогодні в країну завозять уже достатні обсяги бензину та дизеля, щоб покривати потреби громадян, Шурма закликав споживачів зберігати спокій, щоб постачальники могли спокійно наситити усі заправки паливом, створити відповідний запас та бути більш захищеними від ворожих дій.