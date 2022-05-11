Чехія посилить правила в'їзду для українців

У Чехії з понеділка, 16 травня, посилять паспортну перевірку для біженців з України, а фінансову допомогу виплачуватимуть лише тим, хто перетнув кордон України після 24 лютого, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії

Рішення обумовлено тим, що в країні спостерігається великий наплив угорських ромів, у багатьох з яких є українські паспорти. Вони їдуть до Чехії з Угорщини та Закарпаття, щоб отримати гроші.

"МВС таким чином реагує на ситуацію, коли до нас приїжджають люди, які насправді не тікають від війни в Україні... Не має бути штучної проблеми і до нас не можна посилати цих людей" , – Сказано на сайті МВС .

Як пише видання Euractiv, з 16 травня у тих, хто претендує на грошову допомогу, перевірятимуть штамп у паспорті, що підтверджує перетин українського кордону.

Зазначимо, що українські біженці у Чехії отримують по 200 євро допомоги. Крім цього, уряд країни фінансово підтримує місцеві сім'ї, які прийняли в себе українців, які втекли від війни.

У Молдові 4 травня дозволили українцям, які приїхали до країни з паспортом, у тому числі з терміном дії, що закінчився, залишати країну з тим же документом.

Зазначається, що такі умови спрощеного перетину можна застосувати лише один раз.