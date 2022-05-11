ГБР: суд заарештував усе майно родичів Медведчука та Козака

Суд заарештував рухоме та нерухоме майно родичів народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, повідомляє Новое время.

"Личаківський райсуд Львова задовольнив клопотання слідчих Держбюро розслідувань щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 млн грн" , — повідомило ГБР у Telegram.

Як заявили в Бюро, родичі Медведчука та Козака є суб'єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено, зокрема, на три земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них — приміщення площею майже 300 кв. м у центрі Львова. Також заарештовано 126 автомобілів, серед яких — легкові, вантажівки КрАЗ та КамАЗ" , — сказано у повідомленні.

Надалі ДБР ініціюватиме передачу заарештованого майна до Нацагентства з управління активами.

У ГБР нагадали, що раніше співробітники теруправління ДБР Львова провели обшуки на майже 30 об'єктах власності Медведчука та Козака, а суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки підприємств.