Валютний ринок в умовах війни: день 77-й

У середу 11 травня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 9 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився на 7,23 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 135,47 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 94,39 млн. доларів, а в євро – на 41,08 млн. доларів в еківаленті.

За даними Нацбанку, 9 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищив обсяг заявок на покупку на 55,6 млн доларів: на 205 млн доларів було подано заявок на покупку та на 149,4 млн доларів заявок на продаж. Вже другий день поспіль заявок на продаж валюти більше, ніж купівлю.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,8671 гривень, а продають по 31,1758 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 11 травня зріс на 8954,2 млн. і склав 63 929,6 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано три випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 6 місяців та 1,5 року. Вдалося розмістити цінні папери на загальну суму 4,74 млрд. гривень. Крім того, у понеділок 9 травня Національний банк придбав військових облігацій на суму 30 млрд. гривень.

Курс готівкового долара у середу продовжив зростання. Якщо вчора в обід у Києві долар продавали по 33,65-33,70 гривень, то сьогодні у цей же час – 34,15-34,20 гривень. Тобто. зростання за добу склало 50 копійок. Подорожчав долар і в обласних центрах: у Харкові цінник підняли із вчорашніх 33,70 до 34,40 гривень, в Одесі та Хмельницькому – з 33,60 до 34,10, а у Львові – з 33,35 до 33,70 гривень.

Євро на FOREX у середу повторює вчорашні рухи вгору-вниз у діапазоні 1,0525-1,0575 долара. Готівковий євро в Україні практично не реагує на такі коливання, більше приділяючи увагу поведінці готівкового долара. Сьогодні синхронно зі зростанням готівкового долара євро теж пішов нагору: у столиці в районі 14:00 його продавали по 36,15-36,20 гривень.

Після зниження до $29730,40 біткоїн відскочив майже на $3000 вгору і досяг позначки $32658,99. В даний час його ціна на біржі Binance коливається в діапазоні $30200-32200. Аналітики вважають, що цей етап падіння біткоїну ще не закінчено і припускають, що ціна криптовалюти №1 може знизитись до $26000 за 1BTC.