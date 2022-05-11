ДБР: у Тростянці знайдено документи про плани РФ із захоплення України

У Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи російських військових, які містять плани РФ щодо захоплення усієї території України. Про це, посилаючись на﻿ директора ДБР Олексія Сухачова, повідомляє прес-служба відомства.

"ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи", – сказав Сухачов.

Зазначається, що слідчі оглянули понад 2 тисячі гектарів зруйнованого міста. Ними були встановлені місця розташування бойових частин та позиції, з яких велися обстріли, а також вилучено документи та особисті речі російських військових.

"Досліджуючи наслідки артилерійських та мінометних обстрілів інфраструктури міста з Росії, слідчі ГБР виявили навмисне пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця", - ідеться в повідомленні відомства.

Крім того, повідомляється, що були встановлені місця, де окупанти катували громадянських.