ДБР: у Тростянці знайдено документи про плани РФ із захоплення України
У Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи російських військових, які містять плани РФ щодо захоплення усієї території України. Про це, посилаючись на директора ДБР Олексія Сухачова, повідомляє прес-служба відомства.
"ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи", – сказав Сухачов.
Зазначається, що слідчі оглянули понад 2 тисячі гектарів зруйнованого міста. Ними були встановлені місця розташування бойових частин та позиції, з яких велися обстріли, а також вилучено документи та особисті речі російських військових.
"Досліджуючи наслідки артилерійських та мінометних обстрілів інфраструктури міста з Росії, слідчі ГБР виявили навмисне пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця", - ідеться в повідомленні відомства.
Крім того, повідомляється, що були встановлені місця, де окупанти катували громадянських.
"Зафіксовано не менше 34 фактів викрадення та тортур громадян. На місці злочинів виявлено кийки, наручники, металеві кліщі та одяг постраждалих зі слідами крові. Серед іншого проведена ексгумація тіл 23 загиблих, у тому числі двоє дітей", – зазначили в бюро.