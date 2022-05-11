Американська газета Washington Post створила бюро у Києві

Американське видання Washington Post створює нове бюро у Києві, яке очолить Ізабель Хуршудян, повідомляє Новое время.

У повідомленні WP сказано, що головним кореспондентом українського бюро стане Макс Берак.

"Цей хід сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії в Україні, оскільки вона продовжуватиме залишатися головною історією цього року" , — йдеться у повідомленні.

"Багато місяців газета „Пост“ присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення. Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу" , — сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель.

Колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян постійно робить репортажі в Україні із січня, а Макс Берак працює в Україні вже два місяці.

Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації.