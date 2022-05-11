У РФ заявили, що США влаштовує "голодомор" в Україні: в ОП відреагували

Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін стверджує, що США нібито хочуть влаштувати в Україні "голодомор", тому й шукають шляхи вивезення зерна (яке зараз крадуть окупанти). На це в офісі президента Володимира Зеленського заявили, що вражені інтелектом російського "психіатричного батальйону".

Про це на своєму Телеграм-каналі﻿ написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Вашингтон нібито "не вірить у перемогу Києва, а тому хоче влаштувати в Україні голодомор" .

"Ідеться про намір України продавати надлишки зерна на глобальному ринку. Що об'єктивно, правильно й відповідально. Україна ж - не Росія", - зазначив Подоляк.

З іронією він заявив, що "безумовно, після 77 днів війни світ просто впевнений у перемозі РФ" .

"Це ж так очевидно, правда? Усі із захопленням у прямому ефірі спостерігають, як "друга армія світу" та її іконостасні генерали активно борються за невелику свиноферму в одному із сіл Харківської області та незабаром візьмуть її. Або не візьмуть. Або "високоточну" ракету запустять від злості" , - пише Подоляк.

Він підкреслив, що гасло Володіна: "Капостити - то всім, воювати - то з цивільними" .

"Безумовно, це Україна та світ, а не російські крилаті ракети 77 днів руйнують нашу інфраструктуру, включно з портами, пунктами перевалки, елеваторами, складами, щоб хоч якось насолити світу непостачанням зерна" , - знову іронічно додає Подоляк.

Радник президента звернув увагу на те, що виходить, за словами Володіна, весь світ інтенсивно "закредитовує" Україну безвідсотковими грошима, об'ємною гуманітарною допомогою, щоб створити тут проблеми.