У РФ заявили, що США влаштовує "голодомор" в Україні: в ОП відреагували
Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін стверджує, що США нібито хочуть влаштувати в Україні "голодомор", тому й шукають шляхи вивезення зерна (яке зараз крадуть окупанти). На це в офісі президента Володимира Зеленського заявили, що вражені інтелектом російського "психіатричного батальйону".
Про це на своєму Телеграм-каналі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Вашингтон нібито
"не вірить у перемогу Києва, а тому хоче влаштувати в Україні голодомор".
"Ідеться про намір України продавати надлишки зерна на глобальному ринку. Що об'єктивно, правильно й відповідально. Україна ж - не Росія", - зазначив Подоляк.
З іронією він заявив, що
"безумовно, після 77 днів війни світ просто впевнений у перемозі РФ".
"Це ж так очевидно, правда? Усі із захопленням у прямому ефірі спостерігають, як "друга армія світу" та її іконостасні генерали активно борються за невелику свиноферму в одному із сіл Харківської області та незабаром візьмуть її. Або не візьмуть. Або "високоточну" ракету запустять від злості", - пише Подоляк.
Він підкреслив, що гасло Володіна:
"Капостити - то всім, воювати - то з цивільними".
"Безумовно, це Україна та світ, а не російські крилаті ракети 77 днів руйнують нашу інфраструктуру, включно з портами, пунктами перевалки, елеваторами, складами, щоб хоч якось насолити світу непостачанням зерна", - знову іронічно додає Подоляк.
Радник президента звернув увагу на те, що виходить, за словами Володіна, весь світ інтенсивно "закредитовує" Україну безвідсотковими грошима, об'ємною гуманітарною допомогою, щоб створити тут проблеми.
"Російський психіатричний батальйон просто вражає своїм інтелектом, "адекватністю", різнобічною схильністю до вербальних збочень та вишуканою пристрастю до катастрофічного ідіотизму. А також незнищенним бажанням усе це публічно демонструвати. Особливо вражає парочка "адекватів" Володін/Медведєв. Утім, підручники з психіатрії давно потребували апдейту новими яскравими прикладами", - резюмував Подоляк.