В Укравтодорі розповіли про втрати дорожніх компаній через вторгнення РФ

Дорожній ринок України сильно постраждав через вторгнення Росії. Компанії втратили сотні виробничих баз та одиниць техніки, а тисячі працівників підрядних організацій залишилися без роботи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив "Укравтодор" у Facebook.

"Внаслідок збройної агресії усі проєкти будівництва, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг довелося заморозити" , - розповіли в автодорі.

Загалом, за останніми підрахунками, через військові дії в Україні дорожні компанії втратили 200 виробничих баз.

"У тому числі - 40 асфальтобетонних заводів, кожен з який коштує десятки мільйонів гривень" , - зазначили у Державному агентстві автодоріг.

Там показали, як зараз виглядає виробнича база компанії "Автомагістраль-Південь" у тимчасово окупованому Токмаку. Окупанти розтрощили підприємство та спецтехніку, а також викрали паливно-мастильні матеріали, пограбували склади.

Загалом вони пошкодили та знищили близько 500 автомобілів різних видів, більш ніж 300 одиниць спеціальної техніки, кожна з яких вартує не менше 3-4 млн гривень: котки, грейдери, навантажувачі, маніпулятори, цистерни.

Нагадаємо, як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, основним джерелом коштів, необхідних для відбудови пошкодженої внаслідок війни інфраструктури України, можуть стати арештовані активи Росії.