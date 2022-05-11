ОП: Україна вже отримала частину важкого озброєння від партнерів

Візити міжнародних партнерів до України істотно впливають на постачання озброєння. Частина важкої новітньої зброї вже прибула до країни, а дещо ще в дорозі. Про це заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Усі міжнародні візити надзвичайно важливі з точки зору оборонної підтримки. Після них ви бачите публічні сигнали, а це дуже важливо, високопосадовців щодо надання тих чи інших важких, найновітніших озброєнь. Справді, вони вже прийшли. Щось іще в дорозі" , - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що озброєння, яке надходить, дуже якісне. На його думку, це свідчить і про довіру, і про те, що світ не боїться російського шантажу та погроз. Окрім цього, заступник керівника ОП наголосив, що це демонстрація міжнародної солідарності з Україною.